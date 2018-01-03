İYİ Parti Başiskele tam kadro toplandı!

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşilatı ilk toplantısını Başiskele sahilde bulunan Mitza Kafe’de tam kadro olarak gerçekleştirdi.Toplatında Başiskele ile ilgili neler yapabilir, ilçe teşkilatı için kiralanacak ofisin mekan özellikleri ve alternatifleri, daha önce ilçe binası için uygun görülen iki mekan arasında değerlendirmeler yapıldı. Parti binası kiralanması için İlçe Başkanı Şaban Gençer'e yetki verildi. İlçe yönetimi ilk toplantısını tam kadro olarak yaptı. Heyecanın yüksek olduğu toplantıda, tüm yöneticiler mutlu olarak ayrıldılar.