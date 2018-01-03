Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti

Vakıf Müdürü Asım Yağcı, yaptığı açıklamada, Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi ile ilçede yaşayan yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi ailelerinin evlerinde genel temizlik çalışması ile gıda paketi yardımı yapıldığını kaydetti.Proje kapsamında hizmet sunulan kişilerin ayrıca evlerindeki eksik eşyaların tespit edilerek bunların temin edildiğini ifade eden Yağcı, şunları kaydetti: "Yine bu kişilerin herhangi bir kurumla ilgili problem halinde, ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmesi ve takibi yapılarak işlem sonuçlandırılıyor. Projeden 30 kişi faydalanıyor. Bu projeyle hedef kitlemizdeki kişilerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletin şefkat elini ve sıcak yüzünü göstermek istiyoruz."