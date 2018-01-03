Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:01 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:02 TSİ )

Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti

Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında 30 kişiye evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.

Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti
Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında 30 kişiye evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.

Vakıf Müdürü Asım Yağcı, yaptığı açıklamada, Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi ile ilçede yaşayan yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi ailelerinin evlerinde genel temizlik çalışması ile gıda paketi yardımı yapıldığını kaydetti.Proje kapsamında hizmet sunulan kişilerin ayrıca evlerindeki eksik eşyaların tespit edilerek bunların temin edildiğini ifade eden Yağcı, şunları kaydetti: "Yine bu kişilerin herhangi bir kurumla ilgili problem halinde, ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmesi ve takibi yapılarak işlem sonuçlandırılıyor. Projeden 30 kişi faydalanıyor. Bu projeyle hedef kitlemizdeki kişilerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletin şefkat elini ve sıcak yüzünü göstermek istiyoruz."

Bugün 11:01 TSİ AA Kocaeli- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti mask
Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti
Acil kana ihtiyaç var! mask
Acil kana ihtiyaç var!
Süt çocukluğu döneminde beslenme ve ek gıdalar mask
Süt çocukluğu döneminde beslenme ve ek gıdalar
Kadrodan yararlanamayan sağlık personeli de kadro istiyor mask
Kadrodan yararlanamayan sağlık personeli de kadro istiyor
Onur Sağlık Sen, 2017'yi değerlendirdi mask
Onur Sağlık Sen, 2017'yi değerlendirdi
Yeni yıla özel 9 altın öneri mask
Yeni yıla özel 9 altın öneri
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!

GALERİ

Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR