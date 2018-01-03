Vakıf Müdürü Asım Yağcı, yaptığı açıklamada, Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi ile ilçede yaşayan yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazi ailelerinin evlerinde genel temizlik çalışması ile gıda paketi yardımı yapıldığını kaydetti.Proje kapsamında hizmet sunulan kişilerin ayrıca evlerindeki eksik eşyaların tespit edilerek bunların temin edildiğini ifade eden Yağcı, şunları kaydetti: "Yine bu kişilerin herhangi bir kurumla ilgili problem halinde, ilgili kurum ve kuruluşa yönlendirmesi ve takibi yapılarak işlem sonuçlandırılıyor. Projeden 30 kişi faydalanıyor. Bu projeyle hedef kitlemizdeki kişilerin toplumda yalnız olmadıklarını hissettirmek, devletin şefkat elini ve sıcak yüzünü göstermek istiyoruz."
Bugün 11:01 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 11:02 TSİ )
Karamürsel SYDV'den evde bakım hizmeti
Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Hijyenik Ortam Sağlıklı Yaşam Projesi kapsamında 30 kişiye evde bakım hizmeti verildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz