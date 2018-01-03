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Bugün 11:03 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:04 TSİ )

2017 yılının enflasyonu belli oldu

Enflasyon, Aralık 2017'de yüzde 0,69 artarken, yıllık bazda yüzde 11,92 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta aylık bazda yüzde 0,69, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,37 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,92, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,47 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,14, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,82 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,69, Yİ-ÜFE 1,37 artış gösterdi. TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,92, Yİ-ÜFE ise yüzde 15,47 arttı.

En yüksek artış ulaştırma grubunda

TÜFE'de ana harcama gruplarında Aralık 2017'de, yıllık bazda en yüksek artış yüzde 18,24 ile ulaştırma grubunda görüldü. Aralıkta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,69 ile ulaştırma grubunda, en fazla düşüş ise yüzde 2,39 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti. Yİ-ÜFE, 2017 yılının Aralık ayında, bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,91, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,34, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 1,67, su sektöründe ise 0,27 artış gösterdi. Türkiye'de, aralıkta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 13,59 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 13,59 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde kaydedildi. Bunu yüzde 13,18 ile "Konya, Karaman" bölgesi izledi. En az fiyat artışı ise yüzde 11,10 ile "Ankara" bölgesinde oldu. Ankara bölgesini, yüzde 11,20 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" takip etti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,51 olmuştu. Ekonomistler yıllık enflasyonun yüzde 11,73'e yükseleceğini öngörmüştü.

Bugün 11:03 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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