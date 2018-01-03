Nar çok pahalandı!

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Aralık ayında, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illerinde% 0,87 oranında artarken, Türkiye genelinde % 0,69 olarak artış gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre ise fiyat artışı %12,64 oranı ile Türkiye ortalaması %11,92’nin 0,72 puan üstünde gerçekleşti. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova'da aralık ayında fiyatı en çok artan madde %18,14 ile Nar olurken, fiyatı en çok düşen madde ise %-14,33 ile Sweatshirt (Erkek için) oldu.

Bir önceki aya göre değişim oranı (%)

Nar18,14

Sweatshirt (Erkek için) -14,33

Mandalina16,56

Hırka (Kadın için) -13,50

Kuru Soğan12,35

Pırasa-12,02

Taksi Ücreti11,42

Kazak (Çocuk için)-11,19

Yumurta9,93

Portakal-10,35

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğalgaz ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış, %15,32 ile ham petrol ve doğalgaz ürünleri, %3,29 ile ana metaller, %2,72 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treylerde (yarı römork) gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri %1,58, giyim eşyası %0,33 ve kömür ve linyit %0,07 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış enerjide gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Aralık ayında aylık en fazla artış enerjide ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.