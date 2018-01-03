8. Çocuk Oyuncular Sahnesiz Oyunlar buluşması başlıyor

Kocaeli yeni yılda bir yeni bir “Çocuk Tiyatrosu” festivaliyle buluşuyor. 6 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan festival 14 Ocak’ta son bulacak. “Cadde Sokak, Çarşı Pazar, Yer Gök Tiyatro” sloganı ile Kocaeli’ye yeni bir renk katan festivale 11 grup katılacak. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, sokaklarda gerçekleştirmek istedikleri tiyatro oyununu bazı sebepler yüzünden kapalı salonlarda gerçekleştireceklerini ve kendilerine bu konuda ev sahipliği yapan Dolphin AVM’ye teşekkürlerini iletti.

11 OYUN SEYİRCİYLE BULUŞACAK

6 Ocak Cumartesi günü saat 14:00’da Grup Süreç’in oynayacağı Öteki Yüzümüz adlı oyunla başlayacak olan festival Grup Boyut’un Özgünlük Matinesi oyunuyla sona erecek. 8. Sahnesi Oyunlar Buluşma Günleri kapsamında 11 oyun seyirci ile buluşacak. Buluşma günleri programıyla ilgili Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ve İl Kültür Turizm İl Müdürü Adnan Zanburkan basın mensuplarıyla Dolphin Kitap Cafe’de bir araya geldi.

SONUNA KADAR DESTEK

Buluşma günleri ile ilgili olarak kısa bir açıklama yapan İl Kültür Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun çalışmalarını takdir ediyoruz. Ve kendilerine her şartta her koşulda sonuna kadar destek veriyoruz” dedi. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ise Zanburkan’a teşekkür etti.

ÖZGÜR ALANLARA İHTİYAÇ VAR

Buluşma günleri ile ilgili komisyon adına açıklama yapan Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin ise, “Çocukların ve gençlerin, kişisel gelişiminde eğitim aracı olarak değerlendirdiğimiz tiyatro sanatından ses konuşma, beden dili, sözsüz ifade biçimleri üzerine beklentilerimiz vardır. Çocuklarımızın sanat eğitimlerinden yararlanabilmeleri için daha özgür alanlara, donanımlı uzmanlara ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

KENDİNİ İFADE ETME BECERİSİ

Konuşmalarına devam eden Akçin, “İşte bu noktada tiyatro eğitimi, provalar, dramatik durum, oyun metni, rol oynama, mesaj iletme gibi bir çok öğe kursiyerlerin eğitimi için kullanılır. Tek bir amaç vardır oda kendini ifade etme becerisidir. Çocuklar ve gençler için tiyatro sanatı estetik bir haz duygusundan öte bir eğitim aracı olarak daha önemlidir. Tiyatro Sanatı seyiriciye oyun göster işidir” ifadelerinde bulundu.