Sarmaşık Dere’ye araç geçiş köprüsü yapılıyor

Körfez Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmaları tek tek hayata geçirmeyi sürdürüyor. Ekipler trafiğin yoğun olduğu Ağadere üzerinde araçların geçişi için ikinci bir köprü çalışması başlatmış ve tamamlamıştı. Aynı çalışma Mimar Sinan Mahallesi üzerinde de başlatıldı. Sarmaşık Dere üzerinde araçların geçişi için yapılacak köprü, bölgedeki vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlayacak.
KARŞILIKLI GEÇİŞ OLANAĞI
Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üretimi ve montajı yapılacak olan köprü için beton dökme çalışması yapıldı. Yaklaşık 12 metre genişliğinde olacak ve karşılıklı geçişe olanak sağlayacak köprü, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Köprünün tamamlanması ile bölgedeki trafik akışı da rahatlamış olacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz