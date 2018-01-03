Sarmaşık Dere’ye araç geçiş köprüsü yapılıyor

Körfez Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmaları tek tek hayata geçirmeyi sürdürüyor. Ekipler trafiğin yoğun olduğu Ağadere üzerinde araçların geçişi için ikinci bir köprü çalışması başlatmış ve tamamlamıştı. Aynı çalışma Mimar Sinan Mahallesi üzerinde de başlatıldı. Sarmaşık Dere üzerinde araçların geçişi için yapılacak köprü, bölgedeki vatandaşlar için de büyük kolaylık sağlayacak.

KARŞILIKLI GEÇİŞ OLANAĞI

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üretimi ve montajı yapılacak olan köprü için beton dökme çalışması yapıldı. Yaklaşık 12 metre genişliğinde olacak ve karşılıklı geçişe olanak sağlayacak köprü, kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Köprünün tamamlanması ile bölgedeki trafik akışı da rahatlamış olacak.