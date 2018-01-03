Gürson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kültür ve sanat ağırlıklı faaliyetleriyle çok özel bir yere sahip olan Ali Özbay MYO'nun şu anda Kuyumculuk ve Takı Tasarımı ile Seramik Cam ve Çinicilik olmak üzere 2 programda eğitim verdiğini söyledi.

Bölümlere olan ilgi her yıl artıyor

Bölümlerine olan ilginin her geçen yıl arttığını ve şu anda 230 öğrencilerinin olduğunu dile getiren Gürson, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, kuyumculukla ilgili programda okulumuzun 4 yıllık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'na dönüştürülmesi konusunda gerekli direktifleri verdiler. Biz de gerekli program hazırlıklarımızı başlattık." diye konuştu. Gürson, bu dönüşüm sürecinin 2 yılı bulacağını belirterek, "Açmayı planladığımız Toplumsal Sorunlar Merkezi'nde azınlık sorunları, kadın sorunları ve göç sonrası istihdam gibi önemli konularda projeler geliştirilecek. Bunun yanı sıra marka ve tasarım alanında açacağımız programlarla da bu alanda söz sahibi merkezlerden biri olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eserleri sergileme imkanı

Ayrıca kültür ve sanat ağırlık bir okul olmanın getirdiği sorumlulukla hareket ettiklerini fade eden Gürson, tarihi evlerin bulunduğu Yalı Mahallesi'nde Gölcük Belediyesi tarafından okulun kullanımına verilen bir evde, kuyumculuk ve seramikle ilgili eserleri de sergileme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.