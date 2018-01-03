Sahil 4.Etap Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde yapılan piknik alanlarında üst yapı ve peyzaj çalışmaları tamamlanırken önümüzdeki aylardan itibaren vatandaşlar sahillerde piknik yapabilecekler. Darıca sahilde bulunan kum deposundan, çimento fabrikasının alt kısımlarına kadar olan alanda yapılan çalışmalarda asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından barbeküler, kamelyalar ve çocuk oyun parklarının inşası da tamamlandı. Proje kapsamında ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek vatandaşların bu alanlara rahatlıkla ulaşımına imkan sağlandı.
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Darıca’nın yeni piknik alanları hazır
Darıca Belediyesi tarafından sahilde yapılan sıcak piknik alanlarında çalışmalar tamamlandı. Düzenleme yapılan bölge şimdiden vatandaşların uğrak yeri haline geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz