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Darıca’nın yeni piknik alanları hazır

Darıca Belediyesi tarafından sahilde yapılan sıcak piknik alanlarında çalışmalar tamamlandı. Düzenleme yapılan bölge şimdiden vatandaşların uğrak yeri haline geldi.

Sahil 4.Etap Düzenleme Çalışmaları çerçevesinde yapılan piknik alanlarında üst yapı ve peyzaj çalışmaları tamamlanırken önümüzdeki aylardan itibaren vatandaşlar sahillerde piknik yapabilecekler. Darıca sahilde bulunan kum deposundan, çimento fabrikasının alt kısımlarına kadar olan alanda yapılan çalışmalarda asfalt serim ve taş tahkimat işlerinin ardından barbeküler, kamelyalar ve çocuk oyun parklarının inşası da tamamlandı. Proje kapsamında ana yollardaki düzenlemelerin yanı sıra yan bağlantı yolları da iyileştirilerek vatandaşların bu alanlara rahatlıkla ulaşımına imkan sağlandı.

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