Hereke sahiline büyük otopark

Şehrin birçok noktasında park alanları oluşturmak için çalışma yürüten Körfez Belediyesi, özellikle yaz aylarında büyük ihtiyacın doğduğu Hereke sahilinde yeni bir otopark yapımı için çalışmalarda sona doğru geldi. Mevcut otopark alanının genişletilmesiyle birlikte araç park sayısı da iki katına yükselecek. Proje ve yapım çalışmalarına başlanılan otoparkların, park yeri çözümünün yanı sıra sürücüleri, toplu ulaşımı kullanmaya teşvik edeceğini belirten yetkililer “Günlük araç trafiği ve parklanma verilerini inceleyerek otopark sıkıntısının fazla olduğu yerlerde çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Yaz aylarında başlanılan ve yapılan dolgu ile araç park sayısının arttırıldığı Hereke sahilindeki otopark, esnafı da mutlu etti. Çevre esnaf, özellikle yaz aylarında bölgede trafik konusunda sıkıntı yaşandığını belirterek, “Sadece Kocaeli değil, İstanbul’dan da yaz aylarında Hereke’ye çok sayıda ziyaretçi geliyor. Park alanını genişletmelerinden dolayı belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.