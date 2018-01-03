Beşiktaş, transfer süreci tamamlanan Domagoj Vida (sağda) için Vodafone Park'ta, Başkan Fikret Orman'ın (solda) katılımıyla imza töreni düzenledi.
Bugün 13:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Domagoj Vida, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, transfer süreci tamamlanan Domagoj Vida (sağda) için Vodafone Park'ta, Başkan Fikret Orman'ın (solda) katılımıyla imza töreni düzenledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz