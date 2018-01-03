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Alkollü şahsı dövüp, çöpe attılar!

Körfez'de, alkollü bir kişi, iki iş yerinin camlarını kırarken, çevrede bulunanlar tarafından darp edilerek çöplerin atıldığı yere bırakıldı. Darp edilen 41 yaşındaki M.Ç. tedavi altına alındı.

Olay dün gece saatlerinde, Güney Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aşırı alkollü bir kişi çevreye rahatsızlık verirken, boş bir iş yeri ile bir berber dükkanının camlarını taş atarak kırdı. Çevrede bulunanlar, M.Ç.'yi darp ederek, çöplerin atıldığı yerin kenarına bıraktı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. Darp edilen M.Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. M.Ç., 4 kişinin kendisini darp ettiğini, parasını alıp, telefonunu kırdığını iddia etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bugün 13:06 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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