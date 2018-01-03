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4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Gebze'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katında kalıpları sökerken dengesini kaybederek düşen Cemil Özdemir (46), yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Cemil Özdemir, 4'üncü katta kalıp tahtalarını sökerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Cemil Özdemir, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemil Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Cemil Özdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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