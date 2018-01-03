Olay, dün öğle saatlerinde, Gebze Sultan Orhan Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatta çalışan Cemil Özdemir, 4'üncü katta kalıp tahtalarını sökerken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Cemil Özdemir, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cemil Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Cemil Özdemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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4. kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Gebze'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katında kalıpları sökerken dengesini kaybederek düşen Cemil Özdemir (46), yaşamını yitirdi.
Bugün 13:07 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz