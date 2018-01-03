Başiskele Serdar Mahallesi Emir Sultan Caddesi adresinde ikamet eden AKP Başiskele İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan ve çelik konstrüksiyon işiyle uğraşan demir doğrama ustası Saffet Örs ile ev hanımı Netice Örs çiftinin 2 çocuğundan biri olan Aslı Örs (16) bir süredir kas hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Aslı Örs, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başiskele Kız İmam Hatip Lisesi 2. Sınıf öğrencisi olan Aslı Örs’ün cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Aslı Örs’ün cenazesi Başiskele Serdar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
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AKP'li yöneticinin kızı yaşamını yitirdi
AKP Başiskele ilçe yöneticisi Saffet Örs’ün kızı yaşamını yitirdi.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz