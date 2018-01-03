AKP’de Yılmaz yeniden aday

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve AKP İl Kadın Kolları Serpil Yılmaz 13 Ocak Cumartesi günü Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’de gerçekleştirilecek olan il kadın kongresi hakkında bilgi verdi. Açıklamaya İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve 12 ilçe kadın kolları başkanları katılım gösterdi. 600 Delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 50 kişilik yönetim kurulu oluşturulacak.

1 HAFTA SONRA KONGRE OLSA HAZIRIZ

Basın açıklamasında konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “ilçe kongrelerimiz tamamladık. Toplam 36 kongreyi en ufak bir sıkıntı yaşamadan bu günlere geldik. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri tamamlanacak. Bizler 3 ana kademenin kongrelerinin kendi içimizde planlamasını değerlendirdik. İl kongrelerini ise Şubat ayının ikinci yarısı ve Mart ayı içinde yapacağız. Genel başkanımız 1 hafta sonra kongre yapıyoruz dese hazırız. Kadın kollarımızın il kongresini 13 Ocak’ta icra edeceğiz” dedi.

KOCAELİ KADIN KOLLARI KONGRESİNİ YAPAN İLK İL

Konuşmasına devam eden Ceyhan, “Serpil hanım ile yaklaşık 1 buçuk yıldır çalışıyoruz. Kadın kollarımızın enerjisini ve azmini yükseltiyor. Bizde kendisinin devamı hususunda sıkıntı görmedik. Önümüzdeki süreçte bir aksilik olmadan kongreyle görevine devam edecek. Kendisine bu güne kadar koyduğun emek için teşekkür ediyorum. Kadın Kollarında siyaset yapmak ana kademedeki siyasetten daha çok fedakârlık istiyor. İnanıyorum ki tazelenmiş ve yenilenmiş bir kadın kollarıyla yolumuza devam edeceğiz. Büyükşehirler arasında il kadın kolları kongresini yapan ilk il olacağız” diye konuştu.

SİYASETİN AMACI MİLLET

Ceyhan’ın konuşmasını ardından söz alan İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “AK Parti davasının bir neferi olmak gurur verici. Bizlerin ana amacı kadının itibarını hak ettiği şekilde yükseltmek, vatan için çalışmak oldu. Siyasetin ana amacı millete hizmet etmektir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde biz kadınlar olarak alanları terk etmedik 29 gün boyunca nöbet tuttuk ve bu girişimi atlattık. Tek tek kapı kapı dolaştık. Kalabalık ev toplantıları yaptık. Tüm kadrolarımız ile sahada çalıştık” şeklinde konuştu.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİM

2019’a daha dinamik ve heyecanlı bir kadroyla gireceğiz diyen Yılmaz, “Göreve geldiğimden beri 633 gün hesap verdiğimiz anlamına geliyor. 633 gün kolay bir süre değil. 13 Ocak’ta İl Kadın Kolları kongremiz var. Genel merkezimizin teveccühü ile tekrar il kadın kolları başkanlığına aday olarak gösterildim. Hasan Gemici Spor Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Kongremize herkesi davet ediyoruz. Bundan sonra durmak yok yola devam. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu. Kongrede 600 delegenin oy kullanma hakkı var