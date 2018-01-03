Kaza, Kocaeli’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen vatandaş park halindeki otomobiline bindi. Dikkatsiz şekilde yola çıkan sürücü, bir anda arka yönden hızla gelen tankeri fark edince aniden frene bastı. Ancak hızla gelen tanker duramayarak dikkatsiz sürücünün kullandığı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü çarpmanın etkisiyle aracı içerisinde sıkışırken ilginç kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen otomobil içerisinde sıkışan sürücünün yardımına koştu. Sürücüyü sıkıştığı yerden çıkaran vatandaşlar daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık personelleri tarafından yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı.
Bugün 13:46 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:10 TSİ )
Kocaeli'de ilginç kaza!
Dikkatsiz şekilde yola çıkmaya çalışan sürücüsün kullandığı otomobile hızla gelen tanker çarptı. İlginç kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bugün 13:46 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz