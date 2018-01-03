Seka’nın ardından, Perşembe Pazarı’nın olduğu bölgeye taşınan bit pazarı her hafta çarşamba günleri yüzlerce vatandaşa burada tezgah açıyordu. Binlerce meraklı antika ürünler, tarihi eserler, eski plaklar, kitaplar arasından dilediklerini seçiyordu. Bir müddet sonra Perşembe Pazarı’ndan da çıkan Bit Pazarı daha sonra otogar alanındaki Ulus Pazarında kuruldu. Oradan da çıkan Bit pazarı meraklılarını üzdü. Tam bitti denildi derken, Bit pazarı bugün yeniden doğdu. Yalova’ya, İstanbul’a, Sakarya’ya Eskişehir’e ve daha pek çok kente gidip satış yapan Bit pazarcılar Kullar’da kapalı Pazar alanında bugün ilk pazarlarını açtı. İlk güne oranla yoğun bir ilginin oldu pazarda tüm eski ve 2. el eşyaları bulmak mümkün.
Bugün 13:50 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:53 TSİ )
Bit Pazarcılar ilk tezgahlarını açtı
İlk olarak Seka Camii’nin hemen yanı başında, kurulan Bit Pazarı bugün Kullar’da yeniden hayat buldu.
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Bugün 13:50 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz