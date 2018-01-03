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Bit Pazarcılar ilk tezgahlarını açtı

İlk olarak Seka Camii’nin hemen yanı başında, kurulan Bit Pazarı bugün Kullar’da yeniden hayat buldu.

Seka’nın ardından, Perşembe Pazarı’nın olduğu bölgeye taşınan bit pazarı her hafta çarşamba günleri yüzlerce vatandaşa burada tezgah açıyordu. Binlerce meraklı antika ürünler, tarihi eserler, eski plaklar, kitaplar arasından dilediklerini seçiyordu. Bir müddet sonra Perşembe Pazarı’ndan da çıkan Bit Pazarı daha sonra otogar alanındaki Ulus Pazarında kuruldu. Oradan da çıkan Bit pazarı meraklılarını üzdü. Tam bitti denildi derken, Bit pazarı bugün yeniden doğdu. Yalova’ya, İstanbul’a, Sakarya’ya Eskişehir’e ve daha pek çok kente gidip satış yapan Bit pazarcılar Kullar’da kapalı Pazar alanında bugün ilk pazarlarını açtı. İlk güne oranla yoğun bir ilginin oldu pazarda tüm eski ve 2. el eşyaları bulmak mümkün.

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