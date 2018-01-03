Mimar Sinan ve Yenikent finalde

Yarı final maçlarında; Yenikent, Derince Merkez Bankası Ortakları A.L.’ni, Mimar Sinan da Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ni, aynı skorlarla 3-0 yenerek finale yükseldi. Final Cuma günü 11.30’da yine Hasan Gemici’de oynanacak. 3’üncülük maçı ise Derince Merkez Bankası ile Derince 19 Mayıs arasında 10.00’da oynanacak. Cuma günü erkeklerin de final maçı oynandıktan sonra ödül töreni gerçekleşecek.