Yarı final maçlarında; Yenikent, Derince Merkez Bankası Ortakları A.L.’ni, Mimar Sinan da Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi’ni, aynı skorlarla 3-0 yenerek finale yükseldi. Final Cuma günü 11.30’da yine Hasan Gemici’de oynanacak. 3’üncülük maçı ise Derince Merkez Bankası ile Derince 19 Mayıs arasında 10.00’da oynanacak. Cuma günü erkeklerin de final maçı oynandıktan sonra ödül töreni gerçekleşecek.
Bugün 14:10 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:12 TSİ )
Mimar Sinan ve Yenikent finalde
Kocaeli Genç Kızlar Voleybol Ligi’nde finalistler dün belirlendi.
Bugün 14:10 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz