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Bugün 14:16 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:18 TSİ )

Yıldızlı pekiyi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 2017 yılında başta tesisleşme olmak üzere birçok önemli spor organizasyonunu gerçekleştirerek, öyle ya da böyle, Kocaeli markasına katkı sundu

2017 yılında, tesisleşme konusunda önemli hizmetler gerçekleştirildi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan işbirliği ile Gölcük Ortaokulu Spor Salonu, Çayırova Hasan Tahsin Ortaokulu Spor Salonu ve Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nun tanıtım programları gerçekleştirilerek, hizmete girdi. Bunun yanı sıra, Dilovası Çerkeşli Yurt Stadı, Karamürsel Lüfi Hınçal Spor Salonu ve Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu tamamlandı. Ayrıca, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli de yılın son günlerinde atıldı. Yarı olimpik yüzme havuzu tamamlandığında Karamürselliler kış aylarında yüzme sporunu yapabilecekleri modern bir tesise kavuşmuş olacak. Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında da Derince Şehit Jandarma Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu’nu tamamlayarak hizmete sunacak.

BAŞARILI ORGANİZASYONLAR

Tesisleşmenin yanı sıra, birbirinden önemli ve başarılı spor organizasyonları gerçekleştirildi. Yılın ilk organizasyonu, 8 Ocak Pazar günü Sarıkamış Şehitleri için düzenlendi. Sarıkamış ruhunu Kocaeli’nde yaşatan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği ile ortaklaşa düzenlenen yürüyüş, Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkurundan yapıldı. Yılın ilk aylarında sporun kardeşliğe olan katkısını göz önüne seren muhteşem bir etkinlik gerçekleştirildi. 15 Temmuz Darbe girişimini spor aracılığıyla gençlerin zihninde kalıcı kılmak amacıyla Kardeş Pası Basketbol Turnuvası organize edildi. Gençleri, bu önemli turnuvada, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan yalnız bırakmadı.

Bugün 14:16 TSİ - Spor

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