Dersimiz: Küme düşmemek

Kocaeli Birlikspor önceki günün ikinci antrenmanında güzel anlar yaşadı. Sabah dayanıklılık çalışan Kırmızı-Beyazlılar akşam üstü de taktik antrenman yaptı. Toplu ısınmayla başlayan antrenmanda oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup küçük sahada yardımcı antrenör Tolga Şanbay nezaretinde dar alanda kurallı oyun çalışırken diğer grup da Alparslan Türkeş Stadı’nda teknik direktör Bülent Baturman ile taktik çalışma yaptı.

TAM BİR ÖĞRETMEN

Antrenmanın en dikkat çeken noktası ise teknik direktör Bülent Baturman’ınbir öğretmen edasıyla eline kalemi alıp sahanın ortasına kurdurduğu tahtanın başına geçmesi oldu. Teknik patron Baturman önce taktiği tahtaya çizerek anlattı ardından oyunculara uygulama yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde ise tüm oyuncular tam sahada taktik çalışma yaptı. İdmanın sonunda futbolcu Mehmet Mustafa Yıldızaç’ın ağabeyi Şevki bey ve yengesi Büşra hanım için yaptığı jest ve sevgi gösterisi de yüzlerde tebessüm oluşturdu.