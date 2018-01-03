İzmit Belediye İzmir’e gitti

Amerika’dan dönen Arhonda Covington Çarşamba günü takım ile çalışmalara başladı. Birleşik Amerikalı oyuncu takımdaki yerini alacak.
TEK EKSİK ŞENAY
Erkan Metin’den sonra takımın başına geçen Mert Köprücü üst üste 4’üncü galibiyetini almak istiyor. Yılbaşı tatili nedeniyle iki gün izin yapan basketbolcularda moraller iyi. Otobüsle İzmir’e giden kafile İzmir Karaca Otel’de kampa girdi. Mavi Yeşilli ekip saatyarın saat 18’de Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki maçın ardından İzmit’e dönecek. Takımda sezonu kapatan Şenay Sale Sarısoy dışında eksik bulunmuyor.
TOPLU SONUÇLAR 15..HAFTA
İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 56-64
Mersin BŞB.Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 59-71
İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 105-65
Tosyalı Toyo Osmaniye-Edremit BLD. Gürespor: 42-65
Urla Belediyesi-Edirne BLD. Edirnespor: 67-58
Ferko Ilgaz Hotel KBSK-Elazığ İl Özel İdare 71-70
Mersin Üniversitesi-Mersin Basketbol: 61-78
Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Yalova Vip: 72-36
Orduspor-Bursa BYŞ Budo: 0-20 (Hükmen)
BU HAFTANIN MAÇLARI 16.HAFTA
05.01.2018 CUMA
17:00 Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyesi
18:00 Bayraklı Belediyesi-İzmit Belediyespor
06.01.2018 CUMARTESİ
15:00 Edremit BLD. Gürespor-Ferko Ilgaz Hotel KBSK
16:00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi
17:00 Edirne BLD. Edirnespor-Mersin BŞB.Gelişim
07.01.2018 PAZAR
13:00 Mersin Basketbol-Kırçiçeği Bodrum Basketbol
14:00 Bursa BŞB. Budo-Tosyalı Toyo Osmaniye
17:00 Yalova Vip-İstanbulgücü
Çankaya Üniversitesi-Orduspor: 20-0 (Hükmen)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz