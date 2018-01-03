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Bugün 14:22 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:24 TSİ )

İzmit Belediye İzmir’e gitti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor yarın deplasmanda Bayraklı Belediyespor ile karşılaşacak.

Amerika’dan dönen Arhonda Covington Çarşamba günü takım ile çalışmalara başladı. Birleşik Amerikalı oyuncu takımdaki yerini alacak.

TEK EKSİK ŞENAY

Erkan Metin’den sonra takımın başına geçen Mert Köprücü üst üste 4’üncü galibiyetini almak istiyor. Yılbaşı tatili nedeniyle iki gün izin yapan basketbolcularda moraller iyi. Otobüsle İzmir’e giden kafile İzmir Karaca Otel’de kampa girdi. Mavi Yeşilli ekip saatyarın saat 18’de Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki maçın ardından İzmit’e dönecek. Takımda sezonu kapatan Şenay Sale Sarısoy dışında eksik bulunmuyor.

TOPLU SONUÇLAR 15..HAFTA

İstanbulgücü-Bayraklı Belediyesi: 56-64

Mersin BŞB.Gelişim-Çankaya Üniversitesi: 59-71

İzmit Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim: 105-65

Tosyalı Toyo Osmaniye-Edremit BLD. Gürespor: 42-65

Urla Belediyesi-Edirne BLD. Edirnespor: 67-58

Ferko Ilgaz Hotel KBSK-Elazığ İl Özel İdare 71-70

Mersin Üniversitesi-Mersin Basketbol: 61-78

Kırçiçeği Bodrum Basketbol-Yalova Vip: 72-36

Orduspor-Bursa BYŞ Budo: 0-20 (Hükmen)

BU HAFTANIN MAÇLARI 16.HAFTA

05.01.2018 CUMA

17:00 Fenerbahçe Gelişim-Urla Belediyesi

18:00 Bayraklı Belediyesi-İzmit Belediyespor

06.01.2018 CUMARTESİ

15:00 Edremit BLD. Gürespor-Ferko Ilgaz Hotel KBSK

16:00 Elazığ İl Özel İdare-Mersin Üniversitesi

17:00 Edirne BLD. Edirnespor-Mersin BŞB.Gelişim

07.01.2018 PAZAR

13:00 Mersin Basketbol-Kırçiçeği Bodrum Basketbol

14:00 Bursa BŞB. Budo-Tosyalı Toyo Osmaniye

17:00 Yalova Vip-İstanbulgücü

Çankaya Üniversitesi-Orduspor: 20-0 (Hükmen)

Bugün 14:22 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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