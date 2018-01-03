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Bugün 14:28 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:33 TSİ )

Kocaeli Birlik projesi başarılı olsaydı Gaziantepspor’dan farkımız kalmazdı!

Ülkenin tarihi çınarlarından Gaziantepspor, bir dönem Kocaelispor’un da yaşadığı çalkantılı süreçten geçiyor!

Kocaelispor, “Gazi” şehir ile aynı kaderi yaşayan bir kulüp. Eğer Kocaeli Birlikspor projesi başarılı olsaydı, Kocaelispor’un da Gaziantepspor’dan farkı kalmazdı!

KÖTÜ YÖNETİMLERİN SONUCU

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Ülkemizin tarihi kulüplerinden Gaziantepspor zor günler yaşıyor. Geçen sezon Süper Lig'den düşen, bu sezon da TFF 1. Lig'de son sırada yer alan Gaziantepspor’un faaliyetlerine son verme kararı alması, kötü yönetilerek borçlanan kulüplerin geldiği acı durumun en belirgin özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

YILLARCA TACİZ VARDI

Özellikle, o zaman ki adı Bank Asya olan TFF 1. Lig ve Süper Lig dönemleri başta olmak üzere, geçmiş yönetimlerin canına okuduğu Kocaelispor, Gaziantepspor’un yaşadığı sorunlara çok uzak değil. Önceki yıllarda kayyum heyetinin atandığı Yeşil Siyahlıların, borçları nedeni ile puanları silindi, küme düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

4 YIL ÖNCESİ VE BELEDİYE DESTEKLERİ…

Anlamsızca girişilen ve tam bir fiyasko haline gelen Kocaeli Birlikspor projesi başarısız olunca, yeni yapılacak olan statta ineklerin otlamaması için 4 yıl öncesine kadar idam sehpasına çıkarılan ve “Yok” hükmünde kararı verilen Kocaelispor, bir anda cazibe merkezi oluverdi. Gerçek olan şu ki, yıllarca İzmit ve Büyükşehir belediyelerinin destekleri ile ayakta kalan Kocaelispor, bugün de belediyenin imkanlarından yararlanıyor. Antrenmanlar Vin-San’da, iç saha maçları kampı Seka Park Otel’de, günlük konaklama ve yemek ihtiyaçları Poligon Tesisleri’nde, ulaşım ise yeni otobüsle gerçekleşiyor. Bunlar seçim yatırımı olarak değerlendiriliyor.

KADERİNE TERK EDİLDİ

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Sadece 4 yıl önce –Saha Bakımda- denilerek Vin-San Tesisleri’nin yüzüne kapandığı, o sezon 15 ayrı stat, 2 atletizm pisti 1 de spor salonunda antrenman yaparak onur! mücadelesi veren Kocaelispor, çok büyük zahmetlere katlandı. Gaziantep’in TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep’in varlığı Gaziantepspor’un geçmişini, kentin yıllardır markasını parlattığı o günleri bir anda silerken, Kırmızı Siyahlı camia da kaderine terk edildi. Buradan da çıkan sonuç şu… Demek ki Gaziantep hiçbir zaman futbol kenti olmamış, -Şehrin Kulübü- kavramını kavrayamamış!

SORULAR

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Kafalardaki sorular şunlar… Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler ve Anonim Şirketi, yani “Dış Gebelik Projesi” başarıya ulaşsaydı, kent yönetimi Kocaelispor’a bugünkü kadar destek verir miydi? Yeni stat yapılmasaydı, Kocaelispor’a aynı düzeyde alaka gösterilir miydi? Ve asıl soru… Halkın Takımı! denilen Kocaelispor’a “Halk” samimi desteğini verir, her şeye rağmen Kocaelispor bu şehrin hami takımı olmaya devam eder miydi?

Kocaelispor’un Büyükşehir’den aldığı hizmetler:

Poligon Tesisleri – Her türlü konaklama ve yemek ihtiyacı karşılanıyor

Vin-San Tesisleri – Antrenmanlar ve bazı hazırlık maçları yapıyor

Seka Park Otel – Bazı iç saha maçları öncesi kamp yapılıyor.

Otobüs – Kulübün ulaşımını sağlıyor. Ulaştırma görevlileri de Büyükşehir personeli.

Bugün 14:28 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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