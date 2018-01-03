Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Suçüstü gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler E.A, K.Ş, E.Ö. ve H.D. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilirken, diğerleri ise tutuklandı.
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz