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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Suçüstü gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler E.A, K.Ş, E.Ö. ve H.D. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilirken, diğerleri ise tutuklandı.

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