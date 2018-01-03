19 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı!

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, kimlik bilgilerine ulaştıkları şüpheli M.M'yi (20), düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlık olaylarıyla ilgili 19 ayrı suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.