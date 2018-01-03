Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, kimlik bilgilerine ulaştıkları şüpheli M.M'yi (20), düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, hırsızlık olaylarıyla ilgili 19 ayrı suç dosyasının bulunduğu öğrenildi.
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19 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı!
Karamürsel'de, hırsızlık olaylarıyla ilgili 19 ayrı suçtan aranan kişi tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz