Kocaelispor’un kamp yaptığı otelin sahasındaki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçında Elaziz Belediyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.
Bugün 14:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:41 TSİ )
Kocaelispor’un rakibi Etimesgut
Devre arası kampını Antalya Belek’te sürdüren Kocaelispor, ikinci hazırlık maçını yarın 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Etimesgut Belediyespor ile yapacak.
Bugün 14:39 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz