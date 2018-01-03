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Kocaelispor’un rakibi Etimesgut

Devre arası kampını Antalya Belek’te sürdüren Kocaelispor, ikinci hazırlık maçını yarın 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Etimesgut Belediyespor ile yapacak.

Kocaelispor’un kamp yaptığı otelin sahasındaki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil Siyahlılar kamptaki ilk hazırlık maçında Elaziz Belediyespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Bugün 14:39 TSİ - Spor

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