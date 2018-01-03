İzciler Tokat’taki Altınova İlkokulu ve Bayırlı Köyündeki kardeşlerine kendi imkanları ile aldıkları hediyeleri gönderdi. Kırsal bölgede olmaları sebebi ile taşımalı sistemle okullarına giden Altınova İlkokulu öğrencilerinin her gün 1,5 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını göz önünde bulunduran izciler, Tokatlı kardeşlerine bot, eldiven, atkı, ayakkabı vb. eşyaların yanı sıra bir takım spor ve kırtasiye malzemeleri içeren hediye kolileri gönderdi. Tokatlı öğrenciler verilen hediyeleri alırken mutlulukları gözlerinden okundu.
Bugün 14:40 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:42 TSİ )
İzcilerden örnek davranış
Başarılarının yanı sıra, yaptığı sosyal projelerle de adından söz ettiren izcilerimizden bir örnek davranış daha!
Bugün 14:40 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz