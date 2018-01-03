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Bugün 14:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:42 TSİ )

İzcilerden örnek davranış

Başarılarının yanı sıra, yaptığı sosyal projelerle de adından söz ettiren izcilerimizden bir örnek davranış daha!

İzciler Tokat’taki Altınova İlkokulu ve Bayırlı Köyündeki kardeşlerine kendi imkanları ile aldıkları hediyeleri gönderdi. Kırsal bölgede olmaları sebebi ile taşımalı sistemle okullarına giden Altınova İlkokulu öğrencilerinin her gün 1,5 kilometre yol yürümek zorunda kaldıklarını göz önünde bulunduran izciler, Tokatlı kardeşlerine bot, eldiven, atkı, ayakkabı vb. eşyaların yanı sıra bir takım spor ve kırtasiye malzemeleri içeren hediye kolileri gönderdi. Tokatlı öğrenciler verilen hediyeleri alırken mutlulukları gözlerinden okundu.

Bugün 14:40 TSİ - Spor

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