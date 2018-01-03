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Anıl Dünya Şampiyonluğu’na doğru

Özel Sporcular, Büyükşehir Test ve Analiz Merkezi’nde bir dizi performans testinden geçti.

Doruktakiler 2017’de Yılın Özel Sporcusu seçilen Down sendromlu Milli Sporcu Anıl Demir, Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) bir dizi performans testinden geçti. Kısa bir süre önce Erkekler Gülle Atma Türkiye Şampiyonluğu elde ederek, kulübüne gurur yaşatan Dünya inciliği de bulunan Anıl, zorlu performans testlerinden başarıyla geçti. Anıl’ın bu başarısı, hedefi olan Dünya Şampiyonluğu için önemli zemin oluşturdu.

ÖZEL SPORCULAR PERFORMANS MERKEZİ’NDE

Vinsan Tesisleri’ndeki Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde yapılan performans testine Anıl Demir’in yanı sıra, Atletizm lisanslı özel sporcuları Mücahit Açıkgöz, Sonercan Alim ve Kübra Dişli de katıldı. Özel sporcular, Özel Sporcular Antrenörü Tahir Tarım'ın gözetiminde Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde yapılan tüm testlerden başarı ile geçti. Yapılan testlerin ışığında sporcuların aynı zamanda yarış dereceleri ve antrenman programları düzenlendi. Sporcular yapılan analizler kapsamında üst gövde ve alt gövde kuvvet ölçümleri, esneklik ölçümleri, vücut kütle ağırlıkları yapı analizlerinden geçti.

Bugün 14:41 TSİ - Spor

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