Gebzespor Teknik Direktörü Mehmet Akdemir: İstediklerimizi alıyoruz

Futbolcuların kampta aşama kaydettiğini ifade eden Akdemir, “İstediklerimizi alıyoruz” dedi. Mor-Beyazlı atrenör, çalışmaların çok iyi geçtiğini, futbolcuların hem bireysel, hem de takım halinde önemli bir seviyeye ulaştığını söyledi. Futbolcularının çalışma azminin sevindirici olduğunu aktaran Akdemir, buradaki kampta istediklerini aldıklarını ifade ederken önemli açıklamalarda bulundu. Akdemir şunları söyledi…

HAZIRLIK MAÇLARI ÖLÇÜ DEĞİL

Kampta oyuncularımızın çalışması anlamında bir sıkıntı yok. Gayet iyi çalıştılar. Kamp çok yararlı geçti. Hazırlık maçlarında tüm futbolcularımızı görme fırsatı buluyoruz. Aldığımız sonuçlar kimseyi yanıltmasın, bizim için önemli olan futbolcularımızın sergiledikleri performans. Hazırlık maçları ölçü değil. Afyon kampında 6 maç yapmış, birini kazanmış, 5’inde berabere kalmıştık. Aynı takım önemli bir başarı yakalayarak ilk yarıyı lider tamamladı. Demem şu, hazırlık maçlarının skorlarına bakarak değerlendirmek yapmak yanlış olur.