Yeni stat, diğer tesislerin son durumu, projeler, organizasyonlar ve birçok konuda gazetecilerin sorularını yanıtlayacak olan Çintimar’ın bu toplantıyı bu ayın sonuna doğru yapacak.
Bugün 14:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:44 TSİ )
Çintimar basının karşısına çıkıyor
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, kent sporu ile ilgili geniş çaplı bir basın toplantısı yapacak.
Bugün 14:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz