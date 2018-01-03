Gebzespor’a transferi gerçekleşmeyen tecrübeli krampon, BAL 4.Grup takımlarından Ladik Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Daha önce Arsin’de oynayan ve uzun bir süre gurbete çıkarak Samsun ekibine ’evet’ diyen Tayfun, yeni takımının Antalya kampına katıldı.
Bugün 14:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Tayfun Keskinoğlu’nun yeni adresi belli oldu
3,5 sezon formasını giydiği Çayırovaspor ile yollarını ayıran Tayfun Keskinoğlu’nun yeni takımı belli oldu.
Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz