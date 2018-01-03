Tayfun Keskinoğlu’nun yeni adresi belli oldu

Gebzespor’a transferi gerçekleşmeyen tecrübeli krampon, BAL 4.Grup takımlarından Ladik Belediyespor ile anlaşmaya vardı. Daha önce Arsin’de oynayan ve uzun bir süre gurbete çıkarak Samsun ekibine ’evet’ diyen Tayfun, yeni takımının Antalya kampına katıldı.