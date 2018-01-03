Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da şampiyonluk yaşayan, son olarak Eskişehirspor’u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli önümüzdeki hafta Gebze’ye gelecek. Denizli’nin tecrübe ve anılarını Gebzeli futbolseverlerle paylaşacağı program, Ahmet Yazıcı’nın moderatörlüğünde 11 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Bugün 14:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Mustafa Denizli, Kocaeli'ye geliyor
Geçtiğimiz günlerde Türk futbolunun renkli isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural’ı Gebzeli futbolseverlerle buluşturan Gebze Belediyesi bu kez daha ünlü bir teknik adamı Gebze’ye getiriyor.
Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz