Mustafa Denizli, Kocaeli'ye geliyor

Gebze Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’da şampiyonluk yaşayan, son olarak Eskişehirspor’u çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli önümüzdeki hafta Gebze’ye gelecek. Denizli’nin tecrübe ve anılarını Gebzeli futbolseverlerle paylaşacağı program, Ahmet Yazıcı’nın moderatörlüğünde 11 Ocak Perşembe günü saat 19.30’da Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.