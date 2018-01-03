İYİ Parti İl başkanı Serdar Kaman, ilçe teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken bir yandan da il binasının açılışı için hazırlanıyor. Kaman, geçtiğimiz hafta itibariyle AKP il binasının hemen karşısında bulunan Birleşik İş Merkezi’nin 6’ncı katını kiralamıştı. Terası ile birlikte yaklaşık 380 metrekarelik ve 3+1 olan il binası 3 Şubat Cumartesi günü açılacak. İl binasının tadilatının ise en geç 13 Ocak tarihine kadar teslim edilmesi bekleniyor. Hem il hem de İzmit ilçe teşkilatının kullanacağı binanın açılışına ise Genel Başkan Meral Akşener de katılacak. Öte yandan iseBinanın tam karşısında bulunan AKP Kocaeli İl Bakanlığı binası dikkat çekiyor.
İYİ Parti il binasının camından bakınca bakın ne görünüyor?
İYİ Parti İl binasının açılışı 3 Şubat Cumartesi günü Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleşecek.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
İYİ Parti İl başkanı Serdar Kaman, ilçe teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken bir yandan da il binasının açılışı için hazırlanıyor. Kaman, geçtiğimiz hafta itibariyle AKP il binasının hemen karşısında bulunan Birleşik İş Merkezi’nin 6’ncı katını kiralamıştı. Terası ile birlikte yaklaşık 380 metrekarelik ve 3+1 olan il binası 3 Şubat Cumartesi günü açılacak. İl binasının tadilatının ise en geç 13 Ocak tarihine kadar teslim edilmesi bekleniyor. Hem il hem de İzmit ilçe teşkilatının kullanacağı binanın açılışına ise Genel Başkan Meral Akşener de katılacak. Öte yandan iseBinanın tam karşısında bulunan AKP Kocaeli İl Bakanlığı binası dikkat çekiyor.
Bugün 15:02 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz