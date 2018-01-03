İYİ Parti il binasının camından bakınca bakın ne görünüyor?

İYİ Parti İl başkanı Serdar Kaman, ilçe teşkilatlanma çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken bir yandan da il binasının açılışı için hazırlanıyor. Kaman, geçtiğimiz hafta itibariyle AKP il binasının hemen karşısında bulunan Birleşik İş Merkezi’nin 6’ncı katını kiralamıştı. Terası ile birlikte yaklaşık 380 metrekarelik ve 3+1 olan il binası 3 Şubat Cumartesi günü açılacak. İl binasının tadilatının ise en geç 13 Ocak tarihine kadar teslim edilmesi bekleniyor. Hem il hem de İzmit ilçe teşkilatının kullanacağı binanın açılışına ise Genel Başkan Meral Akşener de katılacak. Öte yandan iseBinanın tam karşısında bulunan AKP Kocaeli İl Bakanlığı binası dikkat çekiyor.

