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Kadınlar için kurs protokolü

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında kadınlara kurs verilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü arasında kadınlara kurs verilmesi yönünde iş birliği protokolü imzalandı. İŞKUR Müdürlüğü'nde gerçekleşen protokol imza törenine İş Kur Müdürü Ulvi Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Gündüzlü Bakım Merkezi Müdürü Ali Rıza Mollaosmanoğlu katılım sağladı. İki taraf arasında imzalanan protokol kapsamında kadınlara yönelik olarak çeşitli mesleklerde meslek edindirme kursları açılarak, engelli ve engelli ise öncelik tanınacak. 16 yaş ve üzeri bireylerin faydalanabileceği proje kapsamında kursiyerlere günlük 25 TL cep harçlığı verilecek. Kuruma gelen talepler doğrultusunda ise yeni kurslar açılabilecek.

AMAÇ MESLEK EDİNDİRME

Bu protokolda ki amaç ise herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bulamayan veya mesleğinde yeterli deneyime sahip olmayan kayıtlı işsizlerin, niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. Bu amaçla meslek edindirme, değiştirme, geliştirme eğitimleri düzenlemek olarak belirtildi.

420 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

İl Müdürlüğü ve Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği 2016 yılından itibaren: Bilgisayar İşletmeni, Düz Dikiş Makineci, Pasta Yapım ve Sunum Elemanı, Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri olmak üzere bugüne kadar 420 kişiye eğitim verildi. Kocaeli Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin derslikleri kullanılan eğitim programı kapsamında, İŞKUR tarafında ise kursiyerlere kursiyer zaruri gideri ve Genel sağlık sigortası primlerinin ise ödemesi yapıldı.

Bugün 15:06 TSİ - Eğitim

Muhabir Ahmet Hazer

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