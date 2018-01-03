Semih Akman baba oldu!

İlimizde 1998-2008 yılları arasında başarı ile hakemlik yapan Semih Akman ile değerli eşi Gülşen Hanım’ın ikiz bebekleri Dünya’ya geldi. Akademi Hastanesi’nde gözlerini açan Aziz Kerem ve Ebrar Sare’nin sağlık durumunun çok iyi olduğu belirtildi. İlimiz hakemlerinden Selim Akman’ın da ağabeyi olan Semih Akman ile Gülşen Akman hanımefendiyi kutluyor, ikiz bebeklerin haneye sağlık, bereket, huzur ve mutluluk getirmesini diliyoruz.