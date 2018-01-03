Süleyman Karadaş kongreye davet etti

Tek liste ile gerçekleşmesi beklenen genel kurulda 59 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut Başkan ve bu kongrede de aday olan Süleyman Karadaş ile Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz basın kurumlarını tek tek ziyaret etti ve genel kurula davet etti.

Karadaş’ın listesi

Süleyman Karadaş

İbrahim Yılmaz

Hasan Sezenler

Hasan Necmi Bilgisi

Coşkun Çılkın

Şinasi Saral

Mahir Gürsucu