Süleyman Karadaş kongreye davet etti

Tek liste ile gerçekleşmesi beklenen genel kurulda 59 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut Başkan ve bu kongrede de aday olan Süleyman Karadaş ile Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz basın kurumlarını tek tek ziyaret etti ve genel kurula davet etti.
Karadaş’ın listesi
Süleyman Karadaş
İbrahim Yılmaz
Hasan Sezenler
Hasan Necmi Bilgisi
Coşkun Çılkın
Şinasi Saral
Mahir Gürsucu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz