Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Mehmet Uğur Akgül'den (62) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, engelli Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akgül'ün cenazesi, Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
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Kocaeli'de şüpheli ölüm
Körfez'de engelli bir kişi evinde ölü bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz