Kocaeli'de şüpheli ölüm!

Alınan bilgiye göre, Tütünçiftlik Güney Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Mehmet Uğur Akgül'den (62) haber alamayan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, engelli Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akgül'ün cenazesi, Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.