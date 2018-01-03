Gölcük’te hizmetler konuşuldu

AKP Gölcük İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen, Yerel Yönetimler Şurası, geçtiğimiz günlerde Kongre Sarayı’nda gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu şuraya il başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zekeriya Özak, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, ilçe başkanı İdris Alp, meclis üyeleri ve parti teşkilatları katıldı.

AÇILIŞI İDRİS ALP YAPTI

Toplantıda Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş tarafından 2014 yılındaki seçimlerin ardından geçen sürede yapılan çalışmalar ve son 1 buçuk yıl içinde hayata geçirilecek projeler hakkında sunum yapıldı. Toplantının açılışında konuşan AKP Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp, belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in projeleri ve enerjisi ile çok başarılı üç dönem geçirdiğini dile getirerek, “Başımızı hiç öne eğmediği için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

“KENDİMİZ KÜÇÜMSÜYORUZ”

2019 seçimlerine teşkilat olarak hazır olduklarını söyleyerek konuşmasına son veren Alp’in ardından partililere hitap eden il başkanı Şemsettin Ceyhan da, “Ankara’daki toplantıda da gördük, 4 yılda başarılı hizmetlere imza atılmış. Vaatlerin yüzde 80’i yerine getirilmiş. Teşkilatlarımız ve belediyelerimiz çok başarılı, ancak bu kadar yapılanları anlatamamak ve kendi gözümüzde küçümsemek gibi bir problemimiz var” dedi.

CEYHAN’DAN ÖNEMLİ İKAZ!

Taşeron çalışanların kadroya alınması hakkında da konuşan Ceyhan, “Bir milyon arkadaşımızı kamuda istihdam ettik. İki günde gündemden düştü, muhalefet partisinin olayı sulandıran, farklı noktalara götüren yönlerini konuşmaya başladık. Buna teşkilatımızın müsaade etmemesi lazım. 2019 Mart’ta sonra da kasıma kadar çok çalışacağız, her eseri milletimize anlayacağız. Gölcük’e yapılan yatırımlar 30 yıldır varmış gibi kulağımızın üstüne yatmayacağız” diye konuştu.

ESKİLERİ DE ANLATTI

Daha sonra konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, “2004 yılından bu yana ekibimizle uyumlu bir şekilde çalıştık ve seçimleri kazandık. 2009 ve 2014 seçimlerinde de aynı başarıyı tekrarladık. 40 yıldır belediyecilik yapıyorum. Gölcük Belediyesi’nde AK Parti öncesini de biliyoruz. Asfalt ve parke yol yapmak bile hayal ötesiydi. Tozdan kurtulamayan yollara yanık yağ dökerdik” dedi.

“YENİ GÖLCÜK FİLİZLENDİ”

1999’da asrın felaketini yaşadıklarını hatırlatan Ellibeş, şöyle konuştu: “Depremin enkazından filiz gibi bir Gölcük doğdu. Her şey mükemmel değil. Gölcük’ün eksikleri henüz bitmedi. Geçen hafta Ankara’da Gölcük’ü masaya yatırdık. Biten, devam eden ve ihaleye çıkmış projelerimizle vaat ettiklerimizin yüzde 94’ünü yapmışız. Bu hepimizin başarısı. Hükümetimizin katkıları bu konuda tartışılmaz. Büyükşehir olduktan sonraki belediyecilik hizmetlerindeki hızlı adımlar attığımız bir gerçek.”

SORULARI YANITLADI

Ellibeş’in konuşmasının ardından sunuma geçti ve yaptıklarını ve 1 yıllık süreç içinde yapacaklarını anlattı. Ardından yerel yönetimler şurasında soru cevaba geçti ve teşkilat mensuplarının yapılmasını istediklerini kağıtlara yazarak Mehmet Ellibeş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak’a ilettiler. Toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.