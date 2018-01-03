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CHP’lilerden pastalı kutlama

CHP Mehmet Ali Paşa Mahallesi (MAP) Komitesi, yeni yılı pasta keserek kutladı.

Partinin mahalledeki irtibat bürosunda gerçekleşen kutlamaya Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Hakan Çakar, Ali Kuzu, Mehmet Baştürk ve Arda Başaran, 42 mahalle temsilcileri Erkan Bayhan, Seda Oral ve komite üyeleri ile aileleri katıldı. Komite üyeleri yaptıkları açıklamada, “Biz büyük bir aileyiz ve bu kente birlikte hizmet edeceğiz” dedi.

Bugün 16:02 TSİ - Siyaset

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