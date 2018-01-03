Partinin mahalledeki irtibat bürosunda gerçekleşen kutlamaya Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, ilçe yöneticileri Dalistan Filiz, Hakan Çakar, Ali Kuzu, Mehmet Baştürk ve Arda Başaran, 42 mahalle temsilcileri Erkan Bayhan, Seda Oral ve komite üyeleri ile aileleri katıldı. Komite üyeleri yaptıkları açıklamada, “Biz büyük bir aileyiz ve bu kente birlikte hizmet edeceğiz” dedi.
Bugün 16:02 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:06 TSİ )
CHP’lilerden pastalı kutlama
CHP Mehmet Ali Paşa Mahallesi (MAP) Komitesi, yeni yılı pasta keserek kutladı.
Bugün 16:02 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz