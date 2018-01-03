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Bugün 16:13 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:16 TSİ )

TPS birincisi yine Kocaeli

AKP Genel Merkezi tarafından yapılan Teşkilat Performans Sistemi (TPS) değerlendirmelerinde Kocaeli İl Gençlik Kolları birinciliği yine kimseye bırakmadı.

Yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde ilk sırayı alma başarısı gösteren AKP’li gençlerin 91.27 puan aldıkları belirtildi. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, partili gençlere teşekkür ederek, “Teşkilatlarının göz bebeği olan gençlerimizi başarıları dolayısıyla kutluyorum” dedi.

Bugün 16:13 TSİ - Siyaset

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