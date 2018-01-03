Yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde ilk sırayı alma başarısı gösteren AKP’li gençlerin 91.27 puan aldıkları belirtildi. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, partili gençlere teşekkür ederek, “Teşkilatlarının göz bebeği olan gençlerimizi başarıları dolayısıyla kutluyorum” dedi.
Bugün 16:13 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:16 TSİ )
TPS birincisi yine Kocaeli
AKP Genel Merkezi tarafından yapılan Teşkilat Performans Sistemi (TPS) değerlendirmelerinde Kocaeli İl Gençlik Kolları birinciliği yine kimseye bırakmadı.
Bugün 16:13 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz