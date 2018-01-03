TPS birincisi yine Kocaeli

Yaptıkları çalışmalarla Türkiye genelinde ilk sırayı alma başarısı gösteren AKP’li gençlerin 91.27 puan aldıkları belirtildi. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, partili gençlere teşekkür ederek, “Teşkilatlarının göz bebeği olan gençlerimizi başarıları dolayısıyla kutluyorum” dedi.