Yeşilay Gebze’den Ayar’a ziyaret

Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, yapılan çalışmaları ve kötü alışkanlıklara karşı hayata geçirdikleri projeler hakkında Ayar’ı bilgilendirdi. Konukları ile yakından ilgilenen ilçe başkanı İrfan Ayar ise, Yeşilay Gebze Şube yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.