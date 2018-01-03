Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Yasir Gürbüz, yapılan çalışmaları ve kötü alışkanlıklara karşı hayata geçirdikleri projeler hakkında Ayar’ı bilgilendirdi. Konukları ile yakından ilgilenen ilçe başkanı İrfan Ayar ise, Yeşilay Gebze Şube yönetimine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Bugün 16:15 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:18 TSİ )
Yeşilay Gebze’den Ayar’a ziyaret
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gebze Şubesi yönetimi, bir süre önce AKP Gebze ilçe başkanlığına atanan İrfan Ayar ve yönetimine kutlama ziyaretinde bulundu.
Bugün 16:15 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz