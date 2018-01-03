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Karamürsel'de zeytinyağı üretiliyor

Karamürsel’de zeytin yetiştiriciliği yapan Ekrem Karabay, kontinü sistemi ile zeytinyağı üretimi yapıyor. İşi ile ilgili püf noktalarını paylaşan Karabaş, yağış litresinin 18-20 liradan satıldığını söyledi

Karamürsel ilçesinde yetiştirilen zeytinlerden kontinü sistemiyle zeytinyağı elde ediliyor. Tepeköy Mahallesi’nde yıllardır kontinü sistemiyle zeytinyağı elde edilerek, bölgenin zeytinyağı ihtiyacı karşılanıyor. İlçede yağ üretimi yapan işletmede çalışan Ekrem Karabaş (60) yaptığı açıklamada, zeytinyağının hangi aşamalardan sonra elde edildiğini anlattı.

“ZEYTİNLER ELLE TOPLANMALI”

Zeytin tanesinin siyah, et kısmının ise menekşe mor bir renk aldığı zaman zeytin hasadının başladığını ifade eden Karabaş, şöyle devam etti: “Zeytin hasadı, her yılın ekim sonundan aralık ayının bitişine kadar sürer. Daha kaliteli sofralık zeytin ve zeytinyağı, sağlam ve olgun zeytin tanelerini, ağacından hırpalanmadan elle toplama usulüyle elde edilir” dedi.

“ZEYTİNLER SIK ARALIKLA TOPLANMALI”

Karamürsel’de de elle toplama yaptıklarını belirten Karabaş, “Ancak, zeytini, elle toplamak iş gücü maliyetini artırır, ürünün fiyatını yükseltir. Zeytin, yere düşer ve günlerce kalırsa, tane eti bozulur, ondan çıkarılacak yağın kalitesini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle sık aralıklarla toplanmalıdır.”

LİTRE FİYATI 18-20 TL

Erken hasadın, tam olgunlaşmadan toplanan zeytinlerin soğuk sıkılmasıyla elde edildiğini, bu zeytinin asidinin düşük olduğunu ve nefis bir rengi ve aromasının olduğunu kaydeden Karabaş, yağhanede üretilen yağların asit oranına göre litresinin 18 ila 20 liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Bugün 16:17 TSİ - Ekonomi

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