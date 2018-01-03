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Bugün 16:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:23 TSİ )

İhracat rekoru sevindirdi

Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “2017’de 156,5 milyar dolar ile ihracat hedefi aşıldı. Aynı başarının 2018 yılında da sürdmesini istiyoruz” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2017 için OVP'de öngörülen 156,5 milyar dolar ihracat hedefinin aşılmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Zeytinoğlu, konu hakkında yaptığı değerlendirmede ise 2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştıklarını, 2018 yılında da ihracat artışlarının ivmelenerek sürmesini istediklerini dile getirdi.

İHRACAT EN YÜKSEK SEVİYEDE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Aralık ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın aralık ayında 13 milyar 881 milyon dolar, ocak-aralık döneminde ise 157 milyar 94 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Aralık ayının yurt dışı tatilleri nedeniyle siparişlerin de azaldığı bir ay olmasının, ihracatın daha da yüksek çıkmasını önlediğini aktaran Zeytinoğlu, “2017 için OVP'de öngörülen 156,5 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. 2014'ten sonra tarihin en yüksek ihracat seviyesine ulaştık” ifadelerini kullandı.

ZİRVE YİNE OTOMOTİVİN

Zeytinoğlu, sektörel bazda ihracatta zirveyi yine otomotivin aldığını ifade ederek, “2017'de en fazla ihracatı 23 milyar 957 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. İhracatı sırtlayan otomotiv, geçen seneye göre performansını yüzde 21 artırdı ve 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Toplam ihracatımızdaki payı ise yüzde 15,3 oldu” bilgisini paylaştı. Üretimde ithal girdinin yüksekliğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

“YENİ ÜRÜNLER ÜRETİLMELİ”

“Üretimimizde ithal girdinin yüksek olması nedeniyle, üretmek için ithalat yapmak zorunda kalıyoruz. Ocak-Aralık döneminde ara malı ithalatı yüzde 27,9 oranında arttı. Aynı dönemde yatırım malları ithalatı ise yüzde 7,8 oranında geriledi. İthalatı yatırım için değil üretim için yaptığımızı buradan da görüyoruz. Burada ara mallarını ithal etme sebeplerimizi inceleyip, bu ürünlerin ülkemizde üretilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.” Zeytinoğlu, üretim yapısının değiştirilerek talebi ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesiyle ihracata ivme kazandırılması gerektiğini de vurguladı.

Bugün 16:21 TSİ - Ekonomi

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