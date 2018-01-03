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Erdoğan Göçer yeniden aday

11 yıldan bu yana Kocaeli Kahveciler Odası başkanlığını yürüten Erdoğan Göçer, bu yıl yapılacak olan olağan kongrede bir kez daha göreve talip olacağını açıkladı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların kongreleri 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, yeni dönemde yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. Karşısına aday çıkacağını düşünen Göçer, “Her yaptığım işte süreklilik getirdim. Hedefi büyük tutmak lazım” dedi.

ADAY ÇIKABİLİR

Odası Başkanı Erdoğan Göçer, “Yaklaşık 800 üyemiz var. 11 yıldır başkanlık yapıyorum. Yapılacak seçimde yeniden adayım. Yarım kalan hizmetleri tamamlamak istiyoruz. Daha hedeflerim var. İleride neden federasyon başkanlığına oynamayayım? Her yaptığım işte süreklilik getirdim. Hedefi büyük tutmak lazım” dedi. Karşısına aday çıkmasını beklediğini belirten Göçer, “Demokratik bir ortamda seçim gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

Bugün 16:22 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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