İzmit Belediyesi kıdem alan 165 personeli ödüllendirdi

İzmit Belediyesi’nde kıdem töreni düzenlendi. Belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan 5, 10, 15, 20 ve üstü yıllarını dolduran 165 personele düzenlenen törenle ödül verildi. Kuruçeşme’deki Erol Olçok Kültür Merkezi’nde düzenlenen kıdem yılı ödül törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ile çalışanlar katıldı.

“BAŞARI HEPİMİZİN”

Ödül töreninde konuşan Başkan Doğan, “İş huzurunun en iyi olduğu bir belediyede çalışıyoruz. Hep birlikte her geçen yıl daha iyiye gidiyoruz. İzmit Belediyesi Türkiye’de örnek bir belediyedir. Yaptığımız çalışmalar, projeler örnek alınıyor. Bu projeleri hep birlikte yapıyoruz. Sizlerden isteğim, karşınızdaki vatandaşı anneniz, babanız, komşunuz, akrabanız, arkadaşınız gibi görün” dedi.

“VATANDAŞI MEMNUN EDECEĞİZ”

Başkan Doğan, “Vatandaşlarımızın kalbini kırmadan, onları memnun ederek çalışmalarımızı yapacağız. Hizmet etmekle yükümlü olduğumuz vatandaşı ne kadar çok memnun edersek gönlümüz de o kadar ferah olur. Her birimiz bir ailenin ferdiyiz, birlik ve beraberlik içinde olalım. Biz iş arkadaşıyız, kader birliği yapmış arkadaşlarız. Emeklerinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.