Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesine destek olmak amacıyla GülaylaGeziyorum’un sahibi Gülay Keskin ve VİP Estetik’in ortakları Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan ortaklığında Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirildi.

GÜLLÜ COŞTURDU

Fuar içinde bulunan Şehiriçi Restoran’da gerçekleştirilen geceye sponsor firmalar, kadın girişimci Nuriye Köksal ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Güllü’nün sahne aldığı geceden elde edilen gelir ihtiyacı olan kadınlara aktarıldı. Oldukça eğlenceli geçen gecede sürpriz etkinlikler, hediye çekilişleri ve defile yapıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmitli sanatçılar Erkan Keskin ve Harun Uygur’un da sahne aldığı programın ev sahipleri Gülay Keskin ve Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan, geceye katılım gösteren ve destek olan herkese teşekkür etti.

SPONSOR FİRMALAR

EfeTur Serap Bıçakçı

Vadi İzmit Bektaş İnşaat

Aysu Sigorta Türkan Duran

Etçi Beyler

Demir Grup

Şura Butik

Dolphin AVM Faik Sönmez Setre Butik ve Bülent Gencal

Dolphin AVM Zuhal Kocaman

Fatih Nakliyat Fikri Gümüşgöz

Hira Çanta Ayşe Yıldız

Doğan Gözlük

Karmaşık Tuhafiye

Özen Türk Otomotiv

Ocian Site Yönetimi

Farmasi Doğal Ürünler

Saraç Ayakkabı

Hal Müdürü Ayhan Acar

Porland Züccaciye

Afon Kuaför

Favori Matbaa Reha Soydaş

İrve Fotoğrafçılık