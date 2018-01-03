Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:25 TSİ- Yaşam ( G : Bugün 16:27 TSİ )

Güllü, coşturdu!

Mis Kokulu Kazançlar projesine destek olmak amacıyla GülaylaGeziyorum ve VİP Estetik ortaklığında Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirildi. Gecede sahne alan Güllü konuklara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesine destek olmak amacıyla GülaylaGeziyorum’un sahibi Gülay Keskin ve VİP Estetik’in ortakları Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan ortaklığında Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirildi.

GÜLLÜ COŞTURDU

Fuar içinde bulunan Şehiriçi Restoran’da gerçekleştirilen geceye sponsor firmalar, kadın girişimci Nuriye Köksal ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Güllü’nün sahne aldığı geceden elde edilen gelir ihtiyacı olan kadınlara aktarıldı. Oldukça eğlenceli geçen gecede sürpriz etkinlikler, hediye çekilişleri ve defile yapıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

İzmitli sanatçılar Erkan Keskin ve Harun Uygur’un da sahne aldığı programın ev sahipleri Gülay Keskin ve Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan, geceye katılım gösteren ve destek olan herkese teşekkür etti.

SPONSOR FİRMALAR

EfeTur Serap Bıçakçı

Vadi İzmit Bektaş İnşaat

Aysu Sigorta Türkan Duran

Etçi Beyler

Demir Grup

Şura Butik

Dolphin AVM Faik Sönmez Setre Butik ve Bülent Gencal

Dolphin AVM Zuhal Kocaman

Fatih Nakliyat Fikri Gümüşgöz

Hira Çanta Ayşe Yıldız

Doğan Gözlük

Karmaşık Tuhafiye

Özen Türk Otomotiv

Ocian Site Yönetimi

Farmasi Doğal Ürünler

Saraç Ayakkabı

Hal Müdürü Ayhan Acar

Porland Züccaciye

Afon Kuaför

Favori Matbaa Reha Soydaş

İrve Fotoğrafçılık

Bugün 16:25 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Güllü, coşturdu! mask
Güllü, coşturdu!
KEREM Derneği’nden erken yeni yıl kutlaması mask
KEREM Derneği’nden erken yeni yıl kutlaması
Uludağ’da şok evlenme teklifi mask
Uludağ’da şok evlenme teklifi
Van Damme'den gönülleri feth eden sözler mask
Van Damme'den gönülleri feth eden sözler
Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi mask
Gülay Keskin’nden Kadın Dayanışma Gecesi
Pelin ve Timur nikah masasına oturdu mask
Pelin ve Timur nikah masasına oturdu
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!

GALERİ

İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı mask
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı
Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR