Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında hayata geçirilen ‘Mis Kokulu Kazançlar’ projesine destek olmak amacıyla GülaylaGeziyorum’un sahibi Gülay Keskin ve VİP Estetik’in ortakları Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan ortaklığında Kadın Dayanışma Gecesi gerçekleştirildi.
GÜLLÜ COŞTURDU
Fuar içinde bulunan Şehiriçi Restoran’da gerçekleştirilen geceye sponsor firmalar, kadın girişimci Nuriye Köksal ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatçı Güllü’nün sahne aldığı geceden elde edilen gelir ihtiyacı olan kadınlara aktarıldı. Oldukça eğlenceli geçen gecede sürpriz etkinlikler, hediye çekilişleri ve defile yapıldı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
İzmitli sanatçılar Erkan Keskin ve Harun Uygur’un da sahne aldığı programın ev sahipleri Gülay Keskin ve Yeliz Üren ile Emine Erilli Turan, geceye katılım gösteren ve destek olan herkese teşekkür etti.
SPONSOR FİRMALAR
EfeTur Serap Bıçakçı
Vadi İzmit Bektaş İnşaat
Aysu Sigorta Türkan Duran
Etçi Beyler
Demir Grup
Şura Butik
Dolphin AVM Faik Sönmez Setre Butik ve Bülent Gencal
Dolphin AVM Zuhal Kocaman
Fatih Nakliyat Fikri Gümüşgöz
Hira Çanta Ayşe Yıldız
Doğan Gözlük
Karmaşık Tuhafiye
Özen Türk Otomotiv
Ocian Site Yönetimi
Farmasi Doğal Ürünler
Saraç Ayakkabı
Hal Müdürü Ayhan Acar
Porland Züccaciye
Afon Kuaför
Favori Matbaa Reha Soydaş
İrve Fotoğrafçılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz