Dikkat! 2 ilçede elektrikler kesilecek!

İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yenişehir Mah.,
06.01.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Semetler Köyü, Fulacık Köyü, Çamdibi Köyü, Kızderbent Köyü,
06.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,
06.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Çubuklubala Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz