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Dikkat! 2 ilçede elektrikler kesilecek!

06.01.2018 tarihli Kocaeli ili Sedaş planlı kesinti bildirimi

İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yenişehir Mah.,

06.01.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Semetler Köyü, Fulacık Köyü, Çamdibi Köyü, Kızderbent Köyü,

06.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gündoğdu Mah.,

06.01.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Çubuklubala Köyü,

Bugün 16:28 TSİ - Gündem

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