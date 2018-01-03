Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:33 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 16:34 TSİ )

Kocaeli’de Suriyeli ailenin kaldığı ev yandı

Kocaeli’de Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı, binada mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yeni Mahalle 5115 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli mülteci bir ailenin yaşadığı iki katlı binanın giriş katında bulunan bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa bir sürede büyüyen alevleri fark eden evdeki Suriyeli mülteciler kendini dışarıya atarken evde bulunan 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun kendini evin banyosuna kilitlediği ve üst katta yaşayan ailenin çocuğunun da evinde mahsur kaldığı öğrenildi.

İTFAİYEYE HABER VERİLDİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri bir yandan yangını kontrol altına çalışmaya çalışırken öte yandan da evler içerisinde mahsur kalan çocukları kurtarmak için çalışma başlattı. Dumanlar arasında evlere giren itfaiyeciler tarafından 2 çocuk da kurtarılarak dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen çocuklar sağlık ekipleri tarafından Gebze Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIKLARI İYİ

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından itfaiye ekipleri tarafından yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Gebze Farabi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuğun sağlı durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkma sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 16:33 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu mask
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Çaldıkları minibüsün yakıtı bitince başka aracı çaldılar mask
Çaldıkları minibüsün yakıtı bitince başka aracı çaldılar
Halkevi’nde dükkanlar yıkılıyor... mask
Halkevi’nde dükkanlar yıkılıyor...
Kartepeliler'in korkulu rüyası olmuştu... O çete çökertildi! mask
Kartepeliler'in korkulu rüyası olmuştu... O çete çökertildi!
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!
Aylık uyuşturucu raporu açıklandı mask
Aylık uyuşturucu raporu açıklandı
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!

GALERİ

İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı mask
İhsaniye ve Kocaeli KOTO kazandı
Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR