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Sanayi sitesinde yanan 3 fabrika için toplantı yapıldı

İzmit Sanayi Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta çıkan yangın mağdurları için Kocaeli Ticaret Odası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Saneyi sitesinde çıkan yangın sonucu faaliyet gösteren üç fabrika yanmıştı. Yanan fabrika sahiplerinin ve işçilerinin yaşadığı mağduriyetlerin konuşulması amacıyla Kocaeli Ticaret Odası’nda toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıya İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, İŞKUR yetkilileri ve yanan fabrika yöneticileri katıldı.

KOTO YARDIMCI OLACAK

Toplantıda konuşan Başkan Doğan, yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesinde yardımcı olabileceklerini belirterek, “Yangında zarar görenlere tekrar geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Tek tesellimiz yangında can kaybının olmamasıdır. İzmit Belediyesi olarak her aman yanınızdayız. Böyle bir toplantı yapılmasını önemsiyoruz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Gerek şahsım gerekse kurumum adına her zaman yanınızdayım. Her konuda direkt olarak beni arayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:36 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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