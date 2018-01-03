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Bugün 16:38 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:49 TSİ )

En düşük ve en yüksek memur maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla beraber memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak.

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla beraber memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak. En düşük memur maaşı 137 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı. İşçi emeklisinin zammı ise 50-83 TL arasında oldu.

Emekli maaşları şu şekilde:

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Müsteşar 11.029 TL

Genel Müdür: 9.674 TL

Şube Müdürü (üniversite mezunu): 5.081 TL

Memur (üniversite mezunu): 3.119 TL

Öğretmen: 3.909 TL

Kaymakam: 8.884 TL

Başkomiser: 5.077 TL

Polis Memuru: 4.440 TL

Uzman Doktor: 5.924 TL

Hemşire (üniversite mezunu): 3.796 TL

Mühendis: 5.187 TL

Araştırma Görevlisi: 4.922 TL

Avukat: 4.951 TL

Teknisyen (üniversite mezunu): 3.248 TL

Profesör: 8.366 TL

Vaiz: 4.065 TL

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla beraber memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak.En düşük memur maaşı 137 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı. İşçi emeklisinin zammı ise 50-83 TL arasında oldu.

Bugün 16:38 TSİ - Ekonomi

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