En düşük ve en yüksek memur maaşları

Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla beraber memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak. En düşük memur maaşı 137 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı. İşçi emeklisinin zammı ise 50-83 TL arasında oldu.
Emekli maaşları şu şekilde:
Müsteşar 11.029 TL
Genel Müdür: 9.674 TL
Şube Müdürü (üniversite mezunu): 5.081 TL
Memur (üniversite mezunu): 3.119 TL
Öğretmen: 3.909 TL
Kaymakam: 8.884 TL
Başkomiser: 5.077 TL
Polis Memuru: 4.440 TL
Uzman Doktor: 5.924 TL
Hemşire (üniversite mezunu): 3.796 TL
Mühendis: 5.187 TL
Araştırma Görevlisi: 4.922 TL
Avukat: 4.951 TL
Teknisyen (üniversite mezunu): 3.248 TL
Profesör: 8.366 TL
Vaiz: 4.065 TL
Açıklanan aralık ayı enflasyonuyla beraber memur, memur emeklisi, işçi emeklisi herkes yüzde 5.69 zam almış olacak.En düşük memur maaşı 137 TL'ye yükselirken en düşük emekli memur maaşına ise 103 TL zam yapıldı. İşçi emeklisinin zammı ise 50-83 TL arasında oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz