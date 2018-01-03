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Başkan Doğan’dan Bilnet’e ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, ilimizde ilk özel Fen Lisesi’nin de içinde bulunduğu Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü’nün İzmit Yenişehir Mahallesi’ndeki yeni öğrenci kayıt ofisini ziyaret etti

Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları kurucusu Ali Korkmaz, geçen ağustos ayında İzmit Tepeköy Mahallesi’nde 25 milyon TL’lik büyük bir yatırımın temelini atmıştı. İnşaatı tamamlanma aşamasına gelen kampüs, ilimizdeki ilk Özel Fen Lisesi’ni de bünyesinde barındırma özelliği taşıyacak. Toplam bin 400 öğrenci kapasiteli okulun ön kayıt bürosu İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak No:22 adresinde faaliyete başladı.

KORKMAZ’DAN BİLGİ ALDI

Her gün eğitim modeli ve okul hakkında bilgi veriliyor. Okul Müdürü Yasemin Demirkol, Kurumsal İletişim Sorumlusu Sinan Yazıcı, halkla ilişkiler ve öğrenci işleri sorumluları Bensu Boz, Sevgi Gürelman ve Mert Toker’in hazır bulunduğu ofisi önceki gün İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ziyaret etti. Ali Korkmaz’dan yeni okul hakkında bilgi aldı.

TEBRİK ETTİ

Korkmaz, eğitimde çıtayı daha yukarı çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Eğitim camiasındaki bütün bilgi ve birikimlerimizi yeni okulumuza aktaracağız” dedi. Korkmaz’ı yatırım cesaretinden dolayı tebrik eden Başkan Doğan da, “Okul öncesi eğitimden, üniversiteye kadar ilimizde giderek artan bir ivme var. Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimiz inanıyorum, yeni ve çağdaş Türkiye’nin inşasında önemli görevler üstlenecektir” dedi.

Bugün 16:53 TSİ - Eğitim

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