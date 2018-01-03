İzmit Serdar Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Meryem Eroğlu, 3 Ocak 2018 günü sabah saatlerinde muayene olmak üzere İzmit Seka Devlet Hastanesine gitti. Burada Genel Cerrahi Servisinde muayene olan Eroğlu’ndan yakınları bir daha haber alamadı. Üzerindeki cep telefonu kapalı olan Meryem Eroğlu’nu merak eden yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Meryem Eroğlu’nun nerede olduğunu gören ya da bilen vatandaşların polise ya da 0541 546 25 96 numaralı telefon numarasına haber vermeleri isteniyor.
Dün 21:51 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 21:54 TSİ )
65 yaşındaki kadından haber alınamıyor
İzmit Seka Devlet Hastanesine muayene olmak üzere sabah saatlerinde evden çıkan 65 yaşındaki Meryem Eroğlu’ndan bir daha haber alınamadı.
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Dün 21:51 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz